Выход Яремчука не спас: "Валенсия" потерпела поражение и вылетела из Кубка Испании (видео)

В четвертьфинал Кубка Испании "летучих мышей" не пустила "Сельта".

"Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на своем поле уступила "Сельте" в матче 1/8 финала Кубка Испании. Поединок на стадионе "Месталья" завершился со счетом 1:3 .

На 13-й минуте встречи гостей вывел вперед Лука де ла Торре, а спустя еще пять минут Анастасиос Дувикас удвоил преимущество "Сельты", реализовав пенальти.

На 29-й минуте "летучие мыши" сократили отставание – Пепелу отличился с пенальти.

На 76-й минуте матча главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха выпустил на замену Яремчука, надеясь, что его команда сможет сравнять счет. Украинец сразу имел момент, но его удар был заблокирован.

А на 80-й минуте гости забить в третий раз – Дувикас нанес точный удар после передачи Де ла Торре. "Валенсия" ответить ничем не смогла.

Обзор матча "Валенсия" – "Сельта"

Следующий матч команда Яремчука проведет в субботу, 20 января, дома против "Атлетико" Бильбао в чемпионате Испании.

В настоящее время "Валенсия" идет восьмой в Ла Лиге, имея 29 очков после 20 поединков.

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