Выход Зинченко на замену не спас: "Арсенал" потерпел первое поражение в сезоне АПЛ (видео)

Саша появился на поле во втором тайме, но не помог "канонирам" зацепиться за очки в игре с "Ньюкаслом".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде уступил "Ньюкаслу" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "сороки" забили во втором тайме. На 64-й минуте Энтони Гордон отличился после передачи Жоэлинтона.

Зинченко начал игру на скамейке для запасных и вышел на поле на 73-й минуте, заменив Бена Уайта. Однако 26-летнему футболисту сборной Украины не удалось помочь своему клубу избежать поражения.

Обзор матча

Для подопечных Микеля Артеты это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше АПЛ. "Арсенал" с 24 очками находится на третьей позиции. "Ньюкасл" (20 баллов) поднялся на шестое место.

В следующем туре чемпионата Англии "канониры" будут принимать "Бернли", а команда Эдди Хау на выезде встретится с "Борнмутом" украинского защитника Ильи Забарного. Оба поединка состоятся 11 ноября.

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