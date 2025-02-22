Выход Зинченко не помог: "Арсенал" уступил "Вест Хэму" в матче АПЛ (видео)

"Канониры" не смогли приблизиться к "Ливерпулю" в чемпионской гонке.

"Арсенал" потерпел поражение от "Вест Хэма" в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол в этой встрече "молотобойцы" забили в конце первого тайма, когда на 44-й минуте точный удар нанес Джеррод Боуэн.

Отметим, что с 73-й минуты "канониры" играли в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Майлс Льюис-Скелли.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко начал матч на скамейке для запасных и вышел на замену на 56-й минуте вместо Деклана Райса.

Обзор матча "Арсенал" – "Вест Хэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поражения "Арсенал" (53 очка) остался на втором месте в АПЛ – подопечные Микеля Артеты продолжают отставать на 8 баллов от "Ливерпуля", который лидирует. "Вест Хэм" (30 пунктов) находится на 16-й позиции.

В следующем туре "пушкари" 26 февраля в гостях сойдутся с "Ноттингемом", а подопечные Грэма Поттера днем позже примут "Лестер".

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