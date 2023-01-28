Выход Зинченко не спас: "Арсенал" уступил "Манчестер Сити" и вылетел из Кубка Англии (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Этихад" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Хосепа Гвардиолы забили во втором тайме. На 64-й минуте Нейтан Аке отличился после передачи Джека Грилиша.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко начал игру на скамейке для запасных, но вышел на поле на 66-й минуте, заменив Кирана Тирни. Впрочем, появление украинца не помогло команде Микеля Артеты избежать поражения и вылета из турнира.

Обзор матча

Добавим, что в чемпионате Англии "Арсенал" лидирует с 50 очками. "Пушкари" на 5 баллов опережают "Манчестер Сити", еще и имея один матч в запасе. В следующем туре Зинченко и Ко 4 февраля на выезде сыграют с "Эвертоном" украинского защитника Виталия Миколенко.

Напомним, в последнем поединке АПЛ "канониры" дома в феерической "перестрелке" одолели "Манчестер Юнайтед".

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