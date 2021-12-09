Выходка фаната дорого стоила: французский клуб наказали за сорванный матч чемпионата

"Ткачей" лишили очка и присудили провести две домашние игры без зрителей.
Футбольный клуб "Лион" из одноименного города наказан за инцидент, произошедший во время поединка 14-го тура Чемпионата Франции против "Марселя".
Игру прервали уже на второй минуте после того, как один из фанатов "Лиона" бросил бутылку в голову звезде гостей Димитри Пайе. Как следствие, арбитр забрал команды в раздевалки, а матч так и не был возобновлен.
По итогам рассмотрения инцидента с "Лиона" был снят один балл во внутреннем первенстве. Также "ткачей" обязали провести два домашних матча без зрителей.
"Лиону" удалось избежать технического поражения в прерванном матче с "Марселем". Этот поединок переиграют при пустых трибунах, дата станет известна позже.
Отметим, что фанат, бросивший бутылку в футболиста "Марселя", получил полгода заключения условно плюс испытательный срок (2 года), а также запрет на посещение стадионов в течение пяти лет.
- "Лион" с 22 баллами находится на 12-й позиции Чемпионата Франции. "Марсель" разместился на третьем месте с 29 пунктами в своем активе.
- Убедительно лидирует в Лиге 1 ПСЖ. Команда Маурисио Почеттино (42 балла) опережает ближайшего преследователя, которым является "Ренн", на 11 очков.