Выходка фаната дорого стоила: французский клуб наказали за сорванный матч чемпионата

"Ткачей" лишили очка и присудили провести две домашние игры без зрителей.

Футбольный клуб "Лион" из одноименного города наказан за инцидент, произошедший во время поединка 14-го тура Чемпионата Франции против "Марселя".

Игру прервали уже на второй минуте после того, как один из фанатов "Лиона" бросил бутылку в голову звезде гостей Димитри Пайе. Как следствие, арбитр забрал команды в раздевалки, а матч так и не был возобновлен.

По итогам рассмотрения инцидента с "Лиона" был снят один балл во внутреннем первенстве. Также "ткачей" обязали провести два домашних матча без зрителей.

"Лиону" удалось избежать технического поражения в прерванном матче с "Марселем". Этот поединок переиграют при пустых трибунах, дата станет известна позже.

Отметим, что фанат, бросивший бутылку в футболиста "Марселя", получил полгода заключения условно плюс испытательный срок (2 года), а также запрет на посещение стадионов в течение пяти лет.