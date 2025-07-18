"Выиграет этот бой нокаутом": тренер Дюбуа сделал смелый прогноз на реванш с Усиком

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа, поделился прогнозом на бой-реванш своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

"По моему мнению, Усик встречается с Даниелем не в то время для него, а Дюбуа – в нужное время для себя. В этом возрасте – ты в своей лучшей форме, как и любой мужчина. Мы все в своей лучшей форме, когда нам 27 лет. Физически и психологически Даниель Дюбуа находится в очень хорошем состоянии. В моей мечте бой завершается в пользу Даниеля Дюбуа, как всегда. Он выиграет этот бой решительно, нокаутом.

Не отнимаю ничего у Усика. Он легенда, независимо от того, что произойдет. Когда Даниель победит его, то войдет в список величайших. Усику больше ничего не нужно доказывать", – приводит заявление тренера британского боксера Boxing Scene.

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Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.