Выиграл с клубом первое его чемпионство: умер легендарный футболист "Динамо"

Он выступал за "бело-синих" в течение пяти лет.

В возрасте 86 лет умер легендарный футболист киевского "Динамо" Анатолий Сучков.

О трагической вести сообщил официальный сайт "бело-синих".

Отметим, что Сучков выступал за Динамо в период 1959-64 годов. Вместе с киевским клубом он стал чемпионом СССР в 1961 году. Это первое чемпионство киевского клуба в истории. За столичный коллектив провел более сотни матчей. Сучков завершал карьеру футболиста в львовских Карпатах (1964 — 1966 годы).

По завершении карьеры игрока Сучков приступил к тренерской работе. Он был ассистентом в "Металлисте" и "Буковине", а также работал с молодежной сборной Украины.

В "Динамо" Сучков работал тренером-селекционером с 1974 по 1994 годы и в период 1999-2009 годов. Также он работал в селекционных службах "Кривбасса", "Днепра", киевского ЦСКА и запорожского "Металлурга".

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