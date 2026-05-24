"Выиграл всего три раунда": экс-промоутер Усика отреагировал на его победу над Верховеном

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика, отреагировал на победу украинца в бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

"Нужно отдать должное Рико — мы действительно ожидали, что он победит. Но ряд безумных стечений обстоятельств в сочетании с плохим планированием выносливости на чемпионские раунды сыграл с ним жестокую шутку.

Однако я уверен, что бокс получил нового любимого героя.

Какой лев. Какое сердце. Какая харизма. Настоящий мастер.

Факты:

— Усик проигрывал по очкам до 11-го раунда. По моим оценкам, он выиграл всего три раунда.

— Судьи возле ринга едва могли поверить в то, что видели, и все равно продолжали засчитывать проигранные раунды Усику.

— Рефери не услышал гонг. Можно только предположить, что гонг звучит иначе в пустыне.

— Рико исчерпал силы и сильно пострадал. Возможно, рефери действительно поступил правильно, не позволив провести 12-й раунд.

— Усик победил — без сомнений. Он "поцелованный" Богом", — написал Красюк у себя в Instagram.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Сам Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

