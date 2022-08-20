Выиграла два матча в день: украинская теннисистка вышла в финал парного турнира в Цинциннати

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко пробились в решающий матч турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

В четвертьфинале Киченок и Остапенко нанесли поражение финалисткам Australian Open. Украинско-латвийский дуэт обыграл представительницу Казахстана Анну Данилину и Беатрис Хаддад Маю из Бразилии - 6:3, 3:6, 10:8. Поединок длился час и 19 минут.

В полуфинале Киченок и Остапенко одолели бельгийку Элизе Мертенс и россиянку Веронику Кудерметову, которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в нейтральном статусе.

Матч длился час и 49 минут. Киченок и Остапенко проиграли первый сет, но сумели выиграть два следующих. В итоге, игра завершилась в их пользу со счетом 4:6, 7:6, 10:5.

Интересно, что четвертьфинал и полуфинал украино-латвийская пара отыграла в течение одного дня. В финале турнира Киченок и Остапенко сразятся против американки Николь Мелихар-Мартинес и австралийки Эллен Перес.

Ранее сообщалось о скандальном инциденте в Цинциннати. Во время матча квалификации турнира в болельщицу с украинским флагом заставляли покинуть трибуны. Это случилось на матче между россиянками Анной Калинской и Анастасией Потаповой.

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