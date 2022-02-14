Выиграла "золото" за две разные страны: бобслеистка переписала историю зимних Олимпиад

Кейли Хамфрис завоевала свою уже четвертую медаль на Олимпийских играх.

Американская бобслеистка Кейли Хамфрис вписала свое имя в историю зимних Олимпиад. На Играх-2022 в Пекине она завоевала золотую награду в женском монобобе, тем самым установив уникальное достижение.

Дело в том, что Хамфрис родилась в Канаде и до 2019 года выступала за страну Кленового листа. На всех трех предыдущих зимних Играх она поднималась на пьедестал почета в бобслейной двойке. Кейли выиграла "золото" в Ванкувере-2010 и Сочи-2014, а также "бронзу" в Пхенчхане-2018.

Однако после Олимпиады-2018 в федерации бобслея Канады разразился скандал: Хамфрис обвинила в домаганиях главного тренера бобслейной команды Тода Гейса. В конце концов Хамфрис покинула канадскую сборную и получила разрешение представлять США.

В декабре 2021 года Кейли получила гражданство США и в Пекине-2022 уже соревновалась под американским флагом. Таким образом, она сделала то, чего никто не делал раньше - стала олимпийской чемпионкой зимних Игр в составе двух разных стран.

Читайте также:

Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету Олимпийских игр-2022

МОК отказался награждать россиян медалями на Олимпиаде-2022 из-за допинга 15-летней фигуристки

Звездная норвежская биатлонистка завершила выступления на ОИ-2022, она дважды чуть не потеряла сознание во время гонок