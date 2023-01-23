Выиграли еще две медали: украинцы завершили выступления на зимней Универсиаде-2023

В общей сложности "сине-желтые" завоевали на соревнованиях шесть наград.

Сборная Украины завершила выступление на Всемирной зимней Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.

В заключительный день соревнований украинцы выбороли две медали – бронзовые награды в сноубординге завоевали Михаил Харук и Надежда Гапатин.

Харук занял третье место в мужском параллельном слаломе. Украинец стал лучшим в квалификационных заездах, но уступил в полуфинале. В "бронзовом" заезде Михаил победил и завоевал свою вторую медаль на Универсиаде-2023. Ранее он выиграл "золото" в параллельном гигантском слаломе.

В свою очередь, 19-летняя Надежда Гапатин взяла "бронзу" в женском параллельном слаломе. Украинка показала пятый результат в квалификации, после чего уступила в полуфинале, но выиграла заезд за третье место.

Бронзовый дубль издали наши представители в параллельных дисциплинах сноубординга на Всемирной зимней Универсиаде в американском Лейк-Плэсиде.



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КФВС МОН Украины #НОК #Украина #WinterUniversiade #lakeplacid2023 pic.twitter.com/m0F1x4Awaj — НОК Украины (@OlympicUA) January 22, 2023

Итак, сборная Украины завершила зимнюю Универсиаду 2023 года с шестью наградами. Кроме трех медалей в сноубординге, "сине-желтые" дважды поднялись на пьедестал в биатлоне и однажды – в лыжном двоеборье.

Все медали Украины на зимней Универсиаде-2023

В итоговом общекомандном медальном зачете Универсиады-2023 сборная Украины заняла 18-е место.

Победителем медального зачета стала Япония – 48 медалей (21 золотая + 17 серебряных + 10 бронзовых). Второй стала Республика Корея – 29 наград (12 + 8 + 9), третьей завершила соревнования Канада – 13 медалей (6 + 1 + 6).

Напомним, лучшим результатом Украины на зимних Универсиадах остается второе место в 2003 году (14 медалей, из которых 7 – золотых). В то же время по количеству наград рекордными для нашей страны являются 2005-й и 2007-й, когда украинцы выигрывали по 16 медалей.

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