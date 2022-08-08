Выиграли самое большое количество медалей: сборная Украины по греко-римской борьбе триумфально выступила на Гран-При в Германии

Украинская команда по греко-римской борьбе мощно провела Гран-при Германии в Дортмунде.

Так, "сине-желтые" сумели завоевать целых 14 медалей, что стало лучшим показателем среди всех сборных. В командном зачете украинцы финишировали третьими.

В активе сборной Украины одно "золото", шесть "серебряных" наград и семь – "бронзовых".

Вашему вниманию все медалисты украинской команды на этих соревнованиях:

"Золото": Андрей Кулик (до 72 кг);

Андрей Кулик (до 72 кг); "Серебро": Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Максим Лю (до 63 кг), Ленур Темиров (до 67 кг), Максим Евтушенко (до 72 кг), Мадамин Мирзоев (до 82 кг);

Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Максим Лю (до 63 кг), Ленур Темиров (до 67 кг), Максим Евтушенко (до 72 кг), Мадамин Мирзоев (до 82 кг); "Бронза": Виктор Петрик (до 60 кг), Александр Грушин (до 63 кг), Евгений Добовик (до 67 кг), Артур Политаев, Ясаф Зейналов (оба – до 77 кг), Владимир Яковлев (до 82 кг), Сергей Омелин (до 97 кг).

Медальный зачет Гран-при Германии:

1. Германия – 4 "золота" + 2 "серебра" + 5 "бронз" (11)

2. Франция – 2+0+2 (4)

3. Украина – 1+6+7 (14)

4. Литва – 1+0+1 (2)

5. Дания – 1+0+0 (1)

5. Австрия – 1+0+0 (1)

7. Швейцария – 0+1+0 (1)

7. Греция – 0+1+0 (1)

9. Швеция – 0+0+1 (1)

9. Чили – 0+0+1 (1)

Отметим, что для сборной Украины турнир в Германии стал одним из этапов подготовки к Чемпионату мира-2022, который пройдет в Белграде 10-18 сентября.

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