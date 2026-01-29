ТСН в социальных сетях

Проспорт
6
Выиграли все восемь матчей: "Арсенал" прошел основной раунд Лиги чемпионов без потерь очков

"Канониры" заняли первое место в общей турнирной таблице основного этапа самого престижного еврокубка.

Максим Приходько
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

Лондонский "Арсенал" стал единственным клубом, который прошел основной раунд Лиги чемпионов сезона-2025/26 без потерь очков.

В матче заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов "канониры" дома обыграли казахстанский "Кайрат" со счетом 3:2.

Уже на 3-й минуте поединка подопечные Микеля Артеты открыли счет – голом отличился Виктор Декереш. Через четыре минуты гости ответили забитым мячом Жоржинью с пенальти.

На 15-й минуте Кай Хаверц снова вывел лондонцев вперед, а на 36-й минуте преимущество хозяев поля увеличил Габриэл Мартинелли.

В конце игры "Кайрат" сократил отставание – на 90+4-й минуте забил Рикардиньо, но "пушкари" все же удержали победу.

Обзор матча "Арсенал" – "Кайрат"

Таким образом, "Арсенал" одержал победу во всех восьми матчах основного раунда нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, набрав максимально возможные 24 очка.

"Канониры" с первого места общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов напрямую вышли в 1/8 финала. "Кайрат" (1 балл) финишировал последним.

Победная серия "Арсенала" в Лиге чемпионов-2025/26

  • "Арсенал" – "Кайрат" – 3:2

  • "Интер" – "Арсенал" – 1:3

  • "Брюгге" – "Арсенал" – 0:3

  • "Арсенал" – "Бавария" – 3:1

  • "Славия" – "Арсенал" – 0:3

  • "Арсенал" – "Атлетико" – 4:0

  • "Арсенал" – "Олимпиакос" – 2:0

  • "Атлетик" – "Арсенал" – 0:2

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

6
