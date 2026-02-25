"Выиграть "золото" в этом же шлеме": Гераскевич хочет выступить на Олимпиаде-2030

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026, поделился своими планами на будущее.

27-летний спортсмен в интервью The Guardian рассказал, что хочет выступить на Олимпийских играх-2030, которые пройдут во Французских Альпах.

По словам Гераскевича, на следующей зимней Олимпиаде он желает снова соревноваться в "шлеме памяти" и завоевать золотую медаль.

"Я глубоко люблю скелетон. Я хочу вернуться, соревноваться на Олимпиаде. В первую очередь, нам нужно обжаловать вердикт в другом суде, который не находится под контролем Международного олимпийского комитета. Наша цель — выиграть это дело.

После этого я хочу выступать в олимпийских соревнованиях в этом же шлеме. И, конечно, выиграть золотую медаль", — сказал Гераскевич.

Отметим, что ранее Гераскевич поставил под сомнение продолжение карьеры из-за дисквалификации с Олимпиады-2026. Украинец заявил, что чувствует себя преданным скелетонной семьей.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.