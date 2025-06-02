Выигрывал чемпионат Италии и Лигу Европы: "Лацио" назвал имя нового тренера

Маурицио Сарри / © Associated Press

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"Лацио" назначил Маурицио Сарри на пост главного тренера.

Об этом римский клуб официально объявил у себя в соцсетях.

Детали соглашения 66-летнего итальянского специалиста с "орлами" не разглашаются.

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Сарри на посту наставника "Лацио" заменил Марко Барони, который недавно был уволен.

Маурицио уже возглавлял "Лацио" в период с 2021 по 2024 год. Под его руководством "орлы" заняли второе место в Серии А-2022/23, а в следующем сезоне дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии" (1:0, 0:3).

Ранее Сарри также тренировал "Эмполи", "Наполи", "Челси" и "Ювентус". Вместе с лондонцами он выиграл Лигу Европы-2018/19, а с туринцами стал чемпионом Италии-2019/20.

В завершившемся сезоне "Лацио" занял седьмое место в таблице Серии А и не пробился в еврокубки. Кроме того, "орлы" дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где сенсационно проиграли норвежскому клубу "Буде-Глимт".

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Напомним, на прошлой неделе еще один итальянский клуб "Милан" возглавил тренер, которы шесть раз выигрывал Серию А.