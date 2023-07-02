Выигрывал чемпионаты мира и Европы: выдающийся испанский футболист объявил о завершении карьеры

Известный испанский полузащитникСеск Фабрегас объявил о завершении игровой карьеры.

Об этом 36-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"С большой грустью сообщаю, что настало и мое время повесить бутсы на гвоздь. От побед на чемпионате мира, Евро, до побед в Англии и Испании и завоевания почти всех трофеев. Незабываем путь.

Все те, кто помогал мне, мои одноклубники, тренеры, директора, президенты, владельцы, болельщики и мой агент. Для всей моей семьи, от родителей и сестры до жены и детей, я ценю ваши советы и помощь. Моих соперников, которые пытались меня нокаутировать, благодарю за то, что сделали меня сильнее.

После 20 невероятных лет, полных жертвенности, преданности и радости, пришло время сказать спасибо и попрощаться. Я любил каждую минуту.

Я также выучил три языка и стал более сострадательным и мудрее во время своих путешествий. Я пережил опыт, к которому даже не думал, что смогу приблизиться через миллион лет. Теперь я собираюсь пересечь белую линию и начать тренировать молодежную команду "Комо", – заявил Фабрегас.

Последним клубом в карьере Фабрегаса был "Комо" из Серии Б. Сеск присоединился к итальянской команде в прошлом году и сыграл в ее составе 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее Фабрегас играл за "Арсенал", "Барселону", "Челси" и "Монако". За сборную Испании хавбек провел 110 матчей и забил 15 голов. С национальной командой он становился чемпионом мира (2010) и дважды – чемпионом Европы (2008, 2012).

В общей сложности за свою карьеру Фабрегас сыграл 739 матчей, в которых забил 125 мячей и отдал 217 результативных передач.

Ранее сообщалось, что знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

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