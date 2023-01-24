Выигрывал Евро-2016: сборная Польши официально назначила нового главного тренера

До этого Фернанду Сантуш возглавлял национальную команду Португалии.
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши.
Об этом сообщил официальный сайт польского футбольного союза.
Детали соглашения с 68-летним специалистом не разглашаются, но ранее сообщалось, что он подпишет контракт до июня 2026 года.
OFICJALNIE— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023
Fernando Santos новым selekcjonerem reprezentacji Polski!
Во главе "Кадры" португалец сменил Чеслава Михневича, который был уволен после чемпионата мира-2022. На Мундиале в Катаре поляки дошли до 1/8 финала, где уступили Франции (1:3).
Сантуш покинул сборную Португалии в декабре прошлого года. Он возглавлял португальцев с сентября 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций 2018/19. На ЧМ-2022 Криштиану Роналду и Ко вылетели в 1/4 финала, минимально уступив Марокко.
Напомним, в начале января 2023 года сборную Португалии возглавил бывший наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес.
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