Выигрывал Евро-2016: сборная Польши официально назначила нового главного тренера

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши.

Об этом сообщил официальный сайт польского футбольного союза.

Детали соглашения с 68-летним специалистом не разглашаются, но ранее сообщалось, что он подпишет контракт до июня 2026 года.

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Fernando Santos новым selekcjonerem reprezentacji Polski! — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 24, 2023

Во главе "Кадры" португалец сменил Чеслава Михневича, который был уволен после чемпионата мира-2022. На Мундиале в Катаре поляки дошли до 1/8 финала, где уступили Франции (1:3).

Сантуш покинул сборную Португалии в декабре прошлого года. Он возглавлял португальцев с сентября 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций 2018/19. На ЧМ-2022 Криштиану Роналду и Ко вылетели в 1/4 финала, минимально уступив Марокко.

Напомним, в начале января 2023 года сборную Португалии возглавил бывший наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес.

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