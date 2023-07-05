Выигрывал Лигу чемпионов: ПСЖ объявил имя нового главного тренера

ПСЖ объявил о назначении Луиса Энрике на пост главного тренера команды.

Контракт между парижанами и 53-летним испанским специалистом рассчитан на два года, сообщает официальный сайт французского клуба.

У руля парижского гранда Энрике заменил ранее уволенного Кристофа Галтье, которого недавно полиция задержала из-за расистского скандала.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул после вылета из чемпионата мира 2022 года. В 1/8 финала Мундиаля испанцы в серии пенальти уступили Марокко.

Энрике работал с испанской сборной с 2019 года. Под его руководством "Красная фурия" дошла до полуфинала Евро-2020, где проиграла в серии пенальти сборной Италии, а также добралась до финала Лиги наций.

Ранее Энрике возглавлял "Рому", "Сельту" и "Барселону". С каталонцами он дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, по одному разу – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат Франции. Парижский гранд завоевал "золото" национального первенства в девятый раз за последние 11 лет. Также парижане выиграли Суперкубок Франции, а вот из Лиги чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала.

Читайте также:

Испания – Украина: онлайн-трансляция матча 1/2 финала молодежного Евро-2023 (видео)

Пока будут ждать легенду: сборная Бразилии объявила о назначении нового главного тренера

Очередной громкий трансфер на Ближний Восток: звезда "Ливерпуля" перебрался в Саудовскую Аравию