Выигрывал Лигу чемпионов: сборная Англии объявила о назначении нового главного тренера

Немецкий специалист Томас Тухель станет новым главным тренером сборной Англии по футболу.

О его назначении объявила Футбольная ассоциация Англии.

51-летний немец начнет работу с "Трьмя львами" с 2025 года. До того времени английской национальной командой будет руководить нынешний исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли.

Последним местом работы Тухеля была мюнхенская Бавария, которую он покинул летом 2024 года. До этого Томас возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию", ПСЖ и "Челси".

Тухель приводил "Боруссию" Дортмунд к победе в Кубке Германии, вместе с ПСЖ выигрывал национальный чемпионат, Кубок, доходил до финала Лиги чемпионов. Во главе "Челси" он побеждал в Лиге чемпионов, становился обладателем Суперкубка УЕФА, триумфатором Клубного чемпионата мира. С "Баварией" завоевывал чемпионство Германии.

Напомним, после поражения от Испании в финале Евро-2024 пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт, который руководил командой с 2016 года. За это время команда дошла до финалов Евро-2020 и Евро-2024, однако оба раза "Три льва" потерпели поражения.

В Лиге наций-2024/25 сборная Англии после четырех туров занимает второе место в группе 2 Дивизиона B. Подопечные Карсли набрали 9 очков и идут позади Греции (12), но опережают Ирландию (3) и Финляндию (0).

В следующем пятом туре Лиги наций сборная Англии 14 ноября на выезде сразится с греками.

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