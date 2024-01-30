"Выкусите, хейтеры": Неймар жестко ответил на критику по поводу лишнего веса (видео)

Форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар отреагировал на критику по поводу собственного лишнего веса.

Недавно 31-летний бразилец посетил вечеринку в честь дня рождения легенды футбола Ромарио, где шокировал внешним видом. На опубликованных фото и видео было видно, что нападаюший набрал лишние килограммы, пока восстанавливается после серьезной травмы.

После не лучших слов в свой адрес Неймар решил ответить хейтерам и выложил у себя в Instagram видео, в котором показал торс и сказал: "Хорошо, лишний вес. Но… толстый ли я? Я так не думаю! Выкусите, хейтеры! Смиритесь с этим или сойдите с ума!", – сказал бразилец, показав в камеру средний палец.

| Neymar responds to those who claim he is overweight:



"Okay, overweight. But fat? I don't think so! Take it, haters! Give it вверх или run away!" pic.twitter.com/EkV1oEyRJ4 – CentreGoals. (@centregoals) January 30, 2024

Отметим, что Неймар получил ужасную травму в октябре прошлого года в матче сборной Бразилии против Уругвая в квалификации на чемпионат мира-2026. Врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Процесс реабилитации при подобных травмах составляет от 7 до 10 месяцев. Скорее всего, в этом сезоне он уже не сыграет.

Напомним, Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" летом 2023 года. Саудовский клуб заплатил ПСЖ за его трансфер 90 миллионов евро без учета бонусов.

За команду из Саудовской Аравии бразилец успел сыграть всего 5 матчей, в которых забил один гол и отдал 2 ассиста.

Отметим, что Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

За сборную Бразилии Неймар сыграл 128 матчей и забил 79 голов. В сентябре этого года он стал лучшим бомбардиром в истории "Селесао", обойдя легендарного Пеле.

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