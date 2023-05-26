Вылет действующего чемпиона и исторический успех Латвии: определились полуфинальные пары ЧМ-2023 по хоккею

В четверг, 25 мая, состоялись поединки 1/4 финала планетарного первенства по хоккею в элитном дивизионе.

По итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею-2023 стали известны полуфиналисты турнира.

В 1/2 финала пробились сборные США, Германии, Канады и Латвии.

В 1/4 финала американцы победили Чехию – 3:0, а немцы обыграли Швейцарию – 1:3 .

В свою очередь, Канада выбила из турнира прошлогодних триумфаторов ЧМ – сборную Финляндии. Команда "кленового листа" оказалась сильнее финнов со счетом 4:1 .

Но самую большую сенсацию на турнире совершила сборная Латвии. В четвертьфинале латвийцы создали громкий апсет, обыграв Швецию – 1:3 . Латвийские хоккеисты впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого их наивысшим достижением были пять четвертьфиналов.

В полуфиналах сборная США сразится с Германией. Другого финалиста определят Канада и Латвия. Оба полуфинальных матча запланированы на субботу, 27 мая.

Пары 1/2 финала чемпионата мира-2023 по хоккею

США – Германия

Канада – Латвия

Финал ЧМ-2023 по хоккею и матч за 3-е место состоятся в воскресенье, 28 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в элитном дивизионе проходит в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая. Турнир должна была принимать Россия, но из-за полномасштабного вторжения в Украину сборные РФ и Беларуси отстранили, а место проведения планетарного первенства было изменено.

Напомним, сборная Украины в следующем году в пятый раз подряд сыграет в третьем по силе дивизионе мирового первенства по хоккею. В решающем матче ЧМ-2023 в Дивизионе IB "сине-желтые" проиграли Японии и финишировали на втором месте, не сумев повыситься в классе.

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