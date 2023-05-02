Вылет из АПЛ все ближе: "Эвертон" с Миколенко не сумел выиграть зрелищную битву за выживание (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде сыграл вничью с "Лестером" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:2 .

Первыми в этой встрече претендентов на понижение в классе забили "ириски". На 15-й минуте Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти.

"Лисы" быстро ответили голами Чаглара Сеюнджю и Джейми Варди. В компенсированное к первому тайма время хозяева могли увеличить свое преимущество, но Джеймс Мэддисон не реализовал пенальти.

После перерыва мерсисайдский клуб отыгрался – Алекс Ивоби нанес точный удар на 54-й минуте игры. До финального свистка счет не изменился – арбитр зафиксировал боевую ничью.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле весь поединок. Для украинца это был 50-й матч за английский клуб.

Обзор матча

После этого поединка "Эвертон" (29 очков) остался в зоне вылета – на 19-й позиции в АПЛ. "Лестер" (30 баллов) поднялся на 16-е место.

В следующем туре "ириски" 8 мая на выезде сыграют против "Брайтона", а "лисы" в тот же день в гостях встретятся с "Фулхэмом".

Ранее сообщалось, что ассист украинца Виктора Цыганкова помог "Жироне" в матче чемпионата Испании обыграть полуфиналиста Лиги Европы.

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