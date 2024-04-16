Вылетел на полгода: экс-футболист сборной Украины получил тяжелую травму

Украинский полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус получил тяжелую травму в матче национального чемпионата с "Анортосисом".

Как сообщила "Омония" у себя в соцсетях, врачи диагностировали у 33-летнего украинца разрыв ахиллова сухожилия.

Безус вышел на матч с "Анортосисом" в стартовом составе, но уже на 10-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Теперь Романа ждет длительный процесс восстановления после травмы. Ориентировочно он составит около полугода. Так что в этом сезоне украинский футболист больше не сможет помочь своей команде.

Безус уже прокомментировал свою травму на странице Instagram.

"Давно не было постов, ждал завершения сезона. Но для меня сезон закончился раньше. Так случилось. Я должен столкнуться с этой проблемой и выйти из нее лучше и сильнее. Я верю", – написал хавбек.

В этом сезоне Роман сыграл за клуб из Никосии 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

За три тура до завершения чемпионата "Омония" занимает третье место в Чемпионской группе, уступая три очка АЕКу из Ларнаки и четыре – АПОЭЛу.

Напомним, Безус перебрался в "Омонию" из бельгийского "Гента" летом 2022 года. Его контракт с кипрским клубом рассчитан до 31 мая с опцией продления еще на один сезон, но пока неизвестно, продолжат ли стороны сотрудничество.

Безус известен своими выступлениями за "Ворсклу", "Динамо", "Днепр", а также сборную Украины, куда последний раз вызывался летом 2021 года. На его счету 24 матча и 5 голов в футболке национальной команды.

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Умер легендарный немецкий чемпион мира по футболу

"Это стыд": игроки "Челси" чуть не подрались за право исполнить пенальти в матче с "Эвертоном" (видео)

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала