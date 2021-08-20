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Вылетел с трассы прямо в обрыв: звездный велогонщик попал в ужасную аварию во время этапа Вуэльты (видео)

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Вылетел с трассы прямо в обрыв: звездный велогонщик попал в ужасную аварию во время этапа Вуэльты (видео)

Скріншот відео

Из-за полученных травм спортсмен не смог завершить гонку.

Звездный испанский велогонщик Алехандро Вальверде попал в ужасную аварию во время седьмого этапа престижной многодневки Вуэльта.

41-летний спортсмен шел в лидирующей группе гонки, однако на одном из поворотов не справился с управлением велосипеда и вылетел с трассы. Трагизма этому эпизоду добавило то, что Алехандро по инерции унесло в обрыв.

К счастью, очень тяжелых травм титулованному спортсмену удалось избежать. Он даже вернулся в гонку, однако завершить ее не смог из-за сильных болей в плече.

  • Вальверде выступает за команду Movistar.
  • Алехандро - чемпион мира в шоссейной групповой гонке. На его счету более 100 побед за карьеру.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, чемпион Европы попал в жуткую аварию во время велогонки в Италии.

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