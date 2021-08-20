Вылетел с трассы прямо в обрыв: звездный велогонщик попал в ужасную аварию во время этапа Вуэльты (видео)

Из-за полученных травм спортсмен не смог завершить гонку.
Звездный испанский велогонщик Алехандро Вальверде попал в ужасную аварию во время седьмого этапа престижной многодневки Вуэльта.
41-летний спортсмен шел в лидирующей группе гонки, однако на одном из поворотов не справился с управлением велосипеда и вылетел с трассы. Трагизма этому эпизоду добавило то, что Алехандро по инерции унесло в обрыв.
К счастью, очень тяжелых травм титулованному спортсмену удалось избежать. Он даже вернулся в гонку, однако завершить ее не смог из-за сильных болей в плече.
#LaVuelta21 Espeluznante caída de Alejandro Valverde (Movistar Team). El 'Bala' ha quedado muy golpeado.— Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) August 20, 2021
Con mucho valor, el murciano intentó continuar en carrera. Sin embargo, no puede más. Llora desconsolado por tener que abandonar.pic.twitter.com/F2Qdq9yyH9
@alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!— La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021
Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! #LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU
- Вальверде выступает за команду Movistar.
- Алехандро - чемпион мира в шоссейной групповой гонке. На его счету более 100 побед за карьеру.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, чемпион Европы попал в жуткую аварию во время велогонки в Италии.