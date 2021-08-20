Вылетел с трассы прямо в обрыв: звездный велогонщик попал в ужасную аварию во время этапа Вуэльты (видео)

Вылетел с трассы прямо в обрыв: звездный велогонщик попал в ужасную аварию во время этапа Вуэльты (видео)

Из-за полученных травм спортсмен не смог завершить гонку.

Звездный испанский велогонщик Алехандро Вальверде попал в ужасную аварию во время седьмого этапа престижной многодневки Вуэльта.

41-летний спортсмен шел в лидирующей группе гонки, однако на одном из поворотов не справился с управлением велосипеда и вылетел с трассы. Трагизма этому эпизоду добавило то, что Алехандро по инерции унесло в обрыв.

К счастью, очень тяжелых травм титулованному спортсмену удалось избежать. Он даже вернулся в гонку, однако завершить ее не смог из-за сильных болей в плече.

#LaVuelta21 Espeluznante caída de Alejandro Valverde (Movistar Team). El 'Bala' ha quedado muy golpeado.



Con mucho valor, el murciano intentó continuar en carrera. Sin embargo, no puede más. Llora desconsolado por tener que abandonar.pic.twitter.com/F2Qdq9yyH9 — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) August 20, 2021

@alejanvalverde sufre una caída después de su ataque. ¡Mucho ánimo, campeón!



Crash for Alejandro Valverde @Movistar_Team just after his attack. Cheer up, sir! #LaVuelta21 pic.twitter.com/MFn1iMZQuU — La Vuelta (@lavuelta) August 20, 2021

Вальверде выступает за команду Movistar.

Алехандро - чемпион мира в шоссейной групповой гонке. На его счету более 100 побед за карьеру.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, чемпион Европы попал в жуткую аварию во время велогонки в Италии.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку