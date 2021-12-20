Вылетели из турнира: английскому клубу дали техническое поражение в отмененном матче Лиги конференций

Вылетели из турнира: английскому клубу дали техническое поражение в отмененном матче Лиги конференций

Игра не состоялась из-за вспышки COVID-19 в лондонском клубе.

УЕФА вынес вердикт по поединку 6-го тура групповой стадии Лиги конференций между английским "Тоттенхэмом" и французским " Ренном ", который не состоялся из-за массового заражения коронавирусом в стане "шпор".

В организации приняли решение, что матч был сорван по вине лондонцев, поэтому "Тоттенхэму" присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, "Ренн" занял первое место в группе Лиги конференций с 14 очками и вышел в 1/8 финала. Нидерландский "Витесс" стал вторым с 10 очками и сыграет в стыковых матчах против венского "Рапида".

"Тоттенхэм" с 7 очками завершил групповой этап на третьей позиции и выбыл из турнира.

Отметим, что в 1/8 финала сыграют восемь победителей групп Лиги конференций и восемь команд, которые выиграют стыковые матчи ЛК.

Первые матчи 1/16 финала Лиги конференций состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций - 25 февраля. Матчи 1/8 финала - 10 и 17 марта.

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