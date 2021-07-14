Вылететь, чтобы вернуться: стало известно, кто заменит "Олимпик" в УПЛ

Вылететь, чтобы вернуться: стало известно, кто заменит "Олимпик" в УПЛ

В новом сезоне "Минай" будет выступать в элите украинского футбола.

Закарпатский "Минай" стал участником украинской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Исполнительный комитет УАФ согласовал предложение о включении закарпатцев в состав участников элитного дивизиона на сезон-2021/22.

Таким образом, команда Василия Кобина заменит в Премьер-лиге донецкий "Олимпик", который недавно снялся с розыгрыша турнира после скандального отстранения от футбола своего президента Владислава Гельзина.

По итогам прошлого сезона "Минай" финишировал последним и со скандалом вылетел в Первую лигу.

Игроки закарпатского клуба отказывались выходить на игру предпоследнего тура с "Шахтером" из-за аномальных котировок ставок на матч у букмекеров.

Напомним, в сезоне-2021/22 УПЛ будет расширена с 14 до 16 команд. Уже есть расписание матчей стартового тура, только киевское "Динамо" еще не знает дату своего первого поединка в сезоне.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку