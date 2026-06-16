- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 1 мин
Выложил новое совместное фото: Усик прокомментировал встречу с Трампом в Белом доме
Украинский боксер поблагодарил американского президента за приглашение, гостеприимство и теплый прием.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик прокомментировал недавнюю встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме
На своей странице в Instagram украинский боксер опубликовал новое совместное фото с американским президентом.
На снимке Усик в черном костюме стоит в Овальном кабинете, а Трамп сидит за своим столом и широко улыбается.
"Встреча с президентом США в Белом доме. Спасибо за приглашение, ваше гостеприимство и теплый прием. Спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и сближает культуры. Я искренне ценю возможность встретиться и поговорить лично", — написал Усик.
Отметим, что свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.
Для 39-летнего украинца эта победа стала 25-й на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.
Кто станет следующим соперником Александра, пока неизвестно. Но Всемирный боксерский совет (WBC) уже обязал украинца провести поединок с немцем Агитом Кабайелом.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.