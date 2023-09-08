Выматерилась и швырнула ракетку: белоруска Соболенко устроила истерику на US Open (видео)

Будущая первая ракетка мира опозорилась своим поведением в полуфинале Открытого чемпионата США.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сдержала эмоций во время полуфинального матча US Open-2023 против американки Мэддисон Киз.
После "всухую" проигранного первого сета и уступая со счетом 1:2 во второй партии, 25-летняя спортсменка из страны-агрессора прямо на корте устроила истерику.
Разгневанная Соболенко выматерилась в сторону трибун, где сидел ее тренер, а также выбросила свою ракетку.
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Aryna Sabalenka не может быть при всех после выхода в 2nd set.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023
Ее coach gave ее новый racquet и его третий треснуть его другой racquet back up to him pic.twitter.com/jZKieaCwPP
Рефери наказал белоруску предупреждением за неспортивное поведение. В итоге Арина все же одержала победу в трехсетовом поединке (0:6, 7:6, 7:6) и вышла в финал, где сразится с американкой Коко Гауфф.
Отметим, что Соболенко и другие теннисисты из России и Беларуси были допущены к US Open-2023 в нейтральном статусе из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Финальный поединок между Гауфф и Соболенко состоится в субботу, 9 сентября. Независимо от его результата по окончании US Open белоруска возглавит мировой рейтинг, потеснив с первой строчки польку Игу Швентек.
Напомним, лучший результат среди украинских теннисистов на US Open-2023 показала Элина Свитолина, которая дошла до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегули (США).
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