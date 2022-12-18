Выместил ярость: лидер сборной Марокко сорвался на президента ФИФА после матча за "бронзу" ЧМ-2022

Ашраф Хакими не сдержал эмоций после поражения в матче за третье место на Мундиале.

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими потерял самообладание после "бронзового" поединка чемпионата мира-2022 по футболу, в котором его команда уступила хорватам.

Звездный футболист ПСЖ остался недоволен работой катарского рефери Абдуррамхмана Аль-Джассима, который не назначил пенальти в ворота соперника. После финального свистка Хакими вместе с другими партнерами высказывал свои претензии в адрес арбитра, однако этим все не ограничилось.

В подтрибунном помещении Хакими накричал на президента ФИФА Джанни Инфантино, который шел вручать хорватам бронзовые медали.

"Вы не хотите видеть Марокко призером чемпионата мира", – эмоционально обратился Ашраф к главе ФИФА.

"Между ними было меньше пяти сантиметров. Повысив голос, он высказывал Инфантино претензии по поводу работы судьи. На это было больно смотреть", – цитирует NOS.nl журналиста, который стал свидетелем инцидента.

Thank god for bono cuz hakimi was abt to snap the referees neck pic.twitter.com/BMJImE4IKN — 永遠 bono 推し (@mainavenuegirl) December 17, 2022

"Бронзовый" матч Мундиаля завершился победой Хорватии над Марокко со счетом 2:1 .

Таким образом, сборная Хорватии второй раз подряд стала призером ЧМ. На предыдущем Мундиале в 2018 году хорваты завоевали "серебро", уступив в финале французам.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сойдутся сборные Аргентины и Франции. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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