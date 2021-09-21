"Вынесет за 3-7 раундов": скандальный украинский боксер удивил прогнозом на бой Усик - Джошуа

Иван Редкач, который ранее называл Усика "лицемером", предрекает ему досрочную победу в чемпионском поединке.

Украинский боксер Иван Редкач, который ранее отказался принять гражданство России, сделал прогноз на чемпионский поединок между своим земляком Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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Редкач опубликовал пост у себя в Instagram, где изобразил Джошуа на коленях перед Усиком. Иван верит, что поединок завершится победой украинца нокаутом.

"Оставлю пост до утра. Сделайте скрины, чтобы потом не говорили бла-бла-бла. Саша его вынесет за 3-7 раундов, это будет его ночь. Джошуа уже побил двух олимпийских чемпионов (Александра Поветкина и Владимира Кличко - прим.). Усик молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, они были уже на финише карьеры. Сашенька, пришло твое время. Не забудьте купить побольше попкорна домой. Это будет яркая эмоциональная ночь", - написал Редкач у себя в Instagram.

instagram.com/ivan_redkach_11

Отметим, что такие авансы Усику являются достаточно неожиданными со стороны Редкача, поскольку ранее он неоднократно критически высказывался об Александре. Редкач заявлял, что "Ответ Усика "Крым божий" - как минимум лицемерие". Также Иван назвал тренера Усика сепаратистом и призвал изгнать его из страны.

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Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джошуа назвал наибольшую угрозу от Усика в чемпионской супербитве.

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