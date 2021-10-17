Вынесли с ринга на носилках: мексиканский боксер потерял сознание после разрушительного нокаута (видео)

Пострадавшему сделают экстренную операцию.

Жуткое завершения имел поединок между Давидом Куэльяром и Мойзесом Фуэнтесом, который прошел во время вечера бокса в мексиканском Канкуне.

19-летний мексиканский проспект Куэльяр брутально нокаутировал своего 34-летнего соотечественника Фуэнтеса.

Юный талант по кличке "Генерал" не оставил ветерану никаких шансов. В седьмом раунде Куэльяр попал в соперника сверхмощным левым хуком, отправив того в нокаут.

Фуэнтес несколько минут лежал без сознания на канвасе, получая помощь врачей. Его забрали с ринга на носилках и доставили в ближайшую больницу. Позже стало известно, что боксеру назначили экстренную операцию.

Куэльяр одержал 20-ю победу на профессиональном ринге.

Фуэнтес потерпел седьмое поражение в карьере. Также на его счету 25 побед и одна ничья.

Кроме таких печальных новостей, боксерское шоу в мексиканском Канкуне запомнилось победой нокаутом украинца Тараса Шелестюка, который вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва.

Читайте также:

Жесть по-африкански: боксер почти до смерти забил соперника , который едва стоял на ногах (видео)

, который едва стоял на ногах (видео) Жуткий нокаут в андеркарде боя Усик - Джошуа: британец заставил соперника биться в конвульсиях

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку