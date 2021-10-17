Вынесли с ринга на носилках: мексиканский боксер потерял сознание после разрушительного нокаута (видео)

Пострадавшему сделают экстренную операцию.
Жуткое завершения имел поединок между Давидом Куэльяром и Мойзесом Фуэнтесом, который прошел во время вечера бокса в мексиканском Канкуне.
19-летний мексиканский проспект Куэльяр брутально нокаутировал своего 34-летнего соотечественника Фуэнтеса.
Юный талант по кличке "Генерал" не оставил ветерану никаких шансов. В седьмом раунде Куэльяр попал в соперника сверхмощным левым хуком, отправив того в нокаут.
David Cuellar 20-0 won by MONSTER KTFO Vs Moises Fuentes in Cancun, Quintana Roo, Mexico. WOW !!!— The13thRound Boxing Boxeo Boxen Boxe Boks TTR (@GifsBoxing) October 17 2021
Streaming Details: https://t.co/evG26FKBaI
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Фуэнтес несколько минут лежал без сознания на канвасе, получая помощь врачей. Его забрали с ринга на носилках и доставили в ближайшую больницу. Позже стало известно, что боксеру назначили экстренную операцию.
- Куэльяр одержал 20-ю победу на профессиональном ринге.
- Фуэнтес потерпел седьмое поражение в карьере. Также на его счету 25 побед и одна ничья.
Кроме таких печальных новостей, боксерское шоу в мексиканском Канкуне запомнилось победой нокаутом украинца Тараса Шелестюка, который вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва.
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