Выносил на руках: португальский ветеран феерично отреагировал на симуляцию соперника (видео курьеза)

За это арбитр наградил Куарежму "горчичником".

Знаменитый португальский футболист Рикарду Куарежма взорвал соцсети своим поступком в матче 22-го тура чемпионата Португалии, в котором его "Витория Гимараеш" играла против "Белененсеша".

В компенсированное время, когда команда 38-летнего Куарежмы проигрывала со счетом 0:1, полузащитник соперников Афонсо Соуза решил потянуть время и не спешил подниматься с газона якобы из-за полученного повреждения. Куарежме это очень не понравилось и он решил "помочь" Соузе покинуть поле - Рикарду взял соперника на руки и понес к боковой линии.

Это спровоцировало потасовку на поле. Партнеры Соузы вступились за него и стали выражать Куарежме свои претензии. В итоге "симулянта" таки вырвали из рук Куарежмы, а рефери наказал португальского ветерана желтой карточкой.

Видео курьезного эпизода стало вирусным в соцсетях.

Quaresma as a stretcher-bearer ? Let's goooo



pic.twitter.com/Yld9ScqY66 -- Mar'tics (@Mtjtz_) 13 Feb 2022

Поединок завершился минимальным поражением команды Куарежмы - 0:1 . "Витория Гимараеш" идет шестой в Чемпионате Португалии, а "Белененсеш" является абсолютным аутсайдером и замыкает турнирную таблицу.

Добавим, что Куарежма играет за "Виторию Гимараеш" с 2020 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за португальский клуб, в которых оформил один гол и один ассист.

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