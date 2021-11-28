Выносите "Оскар": бразильский футболист разорвал Сеть эпичной симуляцией после касания арбитра (видео)

Что-то смешнее и придумать сложно.

Невероятно курьезный случай произошел во время финального матча Кубка Либертадорес между "Палмейрасом" и "Фламенго". Нападающий "зелено-белых" Дейверсон отметился поступком, сделавшим его звездой Интернета.

На последних секундах дополнительного времени бразилец вступил в перепалку с игроком "Фламенго", однако арбитр быстро погасил потенциальный конфликт. Дейверсон стал двигаться в направлении своей половины поля, но затем почувствовал спиной прикосновение чьей-то руки и завалился на газон, словно подкошенный.

Скорее всего, таким образом форвард "Пайлмейраса" хотел заработать удаление для соперника. Но тут получился суперконфуз. Рука, которая едва коснулась спины футболиста, принадлежала не игроку "Фламенго", а главному арбитру встречи.

And the Oscar goes to…



DEYVERSON #Libertadores pic.twitter.com/u2HbPNupza — Tiempo de Juego (@tjcope) November 27, 2021

За устроенный цирк Дейверсон наказан не был. Его команда удержала победный счет (2:1) и завоевала трофей. Интересно, что именно Дейверсон забил решающий мяч в начале первого экстра-тайма.

"Палмейрас" стал обладателем трофея второй раз подряд и третий раз в истории.

Рекордное количество побед в Кубке Либертадорес имеет "Индепендьенте" - 7 титулов.

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