"Выпустил дух Анкориджа": встреча Усика и Трампа вызвала шутки и разговоры о "походе" в президенты

Александр Усик

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Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Появление этой фотографии породило массу слухов в Украине. Пока одни пользователи Сети просто шутили, другие начали писать о тайных закулисных проектах.

ТСН.ua собрал мнения экспертов и украинцев на этот счет.

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Однако не все с легким юмором отнеслись к этой встрече. Журналист Сергей Руденко в эфире «Киев24» напомнил, что у Украины огромный успешный опыт создания виртуальных политических сил «под лидера», приведя в пример партию «Слуга народа», которой вообще не существовало до начала президентской кампании Владимира Зеленского.

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Журналист провел прямые исторические параллели с другим известным боксером, спортивная репутация которого в свое время успешно трансформировалась в реальную власть.

«Виталий Кличко стал мэром Киева и вообще стал лидером политической партии „Удар“ и вел за собой партийцев, и достаточно успешно вел этих партийцев на выборах 2012 года. И надо сказать, что в 2014 году, когда разворачивалась революция достоинства в Украине, Виталий Кличко был на втором месте по социологическим опросам после Виктора Януковича. В случае если тогда проходили досрочные выборы с участием Януковича», — добавил журналист.

Руденко подчеркнул, что репутация, узнаваемость и доверие, которыми сейчас владеет абсолютный чемпион, дают ему полное право претендовать на серьезные политические перспективы.

Он напомнил данные социологического исследования КМИС за февраль 2026 года, согласно которым Александр Усик занял второе место в Украине по уровню народного доверия, уступив только Валерию Залужному. По мнению журналиста, это оказывает непосредственное влияние на действия самого боксера и заинтересованных лиц, стремящихся поставить на чемпиона в предстоящей гонке.

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Похожее мнение высказал политолог Вадим Денисенко. Он убежден, что вероятность появления Александра Усика на предстоящих выборах относительно высока, причем спортсмен имеет сразу три потенциальных пути развития карьеры.

«Похоже, у нас появился еще один политический проект. Что бы там ни говорил Усик, но он начал политическую игру. И вероятность его появления на предстоящих выборах относительно высока», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что высокий уровень общественного доверия является отличным стартовым условием, которое теоретически позволяет Усику провести собственную фракцию в Верховную Раду и разогнать рейтинг своей будущей партии до 10-12%.

Некоторые пользователи соцсетей также придерживаются такого мнения и уверены, что это не просто встреча, а новая «политическая игра».

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Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Реакция пользователей / © Фото из открытых источников

Встреча Усика и Трампа — последние новости

Эксклюзивный снимок, на котором Александр Усик и Дональд Трамп пожимают друг другу руки, обнародовала в своих социальных сетях Марго Мартин, специальная помощница американского президента и советница по коммуникациям.

«Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в сверхтяжелом весе Александром Усиком», — лаконично подписала кадр Марго Мартин.

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