"Выпустите его хотя бы на полчаса": Шевченко поразил фанатов эффектным приемом мяча во время матча "Дженоа"

"Выпустите его хотя бы на полчаса": Шевченко поразил фанатов эффектным приемом мяча во время матча "Дженоа"

Украинский тренер "грифонов" не растерял технику в свои 45 лет.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вызвал восхищение у болельщиков своей команды эпизодом, случившимся во время матча 20-го тура Серии А против "Сассуоло".

45-летний экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси", находясь на бровке, мастерски принял мяч, вылетевший за пределы поля.

Пресс-служба "грифонов" опубликовала видео этого момента в соцсетях, где фанаты генуэзского клуба высоко оценили технику украинского коуча.

"Он случайно не может на поле выйти?"

"Выпустите его хотя бы на полчаса!"

"Не знаю, сколько игроков "Дженоа" смогли бы так остановить мяч".

"Легенда", - написали поклонники "Дженоа" в комментариях.

"Дженоа" на выезде расписала ничью против "Сассуоло" со счетом 1:1 . Сейчас в активе генуэзцев 12 очков и предпоследняя, 19-я позиция.

со счетом . Сейчас в активе генуэзцев 12 очков и предпоследняя, 19-я позиция. Следующий матч "Дженоа" проведет 9 января. когда в рамках 21-го тура Чемпионата Италии померяется дома силами со "Специей", за которую играет арендованный у "Аталанты" украинец Виктор Коваленко.

Добавим, что Шевченко под руководством "Дженоа" провела в Серии А восемь игр - три ничьих и пять поражений.

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