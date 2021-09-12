Выпятила пышные ягодицы: секс-символ ММА эротично соблазнила в крошечном бикини

Пейдж Ванзант разорвала соцсети новым жарким снимком.

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, которую называют секс-символом промоушена из-за любви к обнаженным фото, поделилась с поклонниками новым пикантным снимком.

27-летняя американка опубликовала в Instagram фото, на котором соблазнительно позирует в откровенном купальнике. Красавица в бассейне выпятила свои аппетитные ягодицы и смотрит в камеру пристальным взглядом.

instagram.com/paigevanzantufc

В комментариях фанаты засыпали Ванзант комплиментами: "Ты самая красивая девушка в мире", "Невероятно горячая", "Богиня сексуальности", "Ягодицы - просто персик".

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В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерше Британ Харт.

профессиональной боксерше В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рейчел Остович.

В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант эротично позировала перед камерой.

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