"Вырубил" с одного удара: бывший соперник Усика эффектным нокаутом дебютировал в ММА (видео)

Бывший чемпион мира по боксу Кшиштоф Гловацкий успешно провел свой первый поединок в смешанных единоборствах (ММА). 36-летний поляк зрелищно нокаутировал своего соотечественника Патрика Толкачевского.

Поединок состоялся 3 июня в Польше на турнире KSW 83. В первом раунде Толкачевский, для которого это также был дебют в ММА, завалил оппонента на канвас и начал кулаками наносить ему удары в партере.

Однако Гловацкий не растерялся и, лежа на спине, внезапно пробил левый боковой в голову сопернику. Это ошеломило Толкачевского.

После этого Кшиштоф перевернул оппонента на спину и стал добивать его. Рефери мгновенно вмешался и остановил поединок.

KNOCKED OUT from FULL MOUNT!



Former WBO cruiserweight champ Krzysztof Głowacki is dangerous from anywhere!!



XTB #KSWColosseum2 pic.twitter.com/7pZI71yaPX — KSW (@KSW_MMA) 3 июня 2023

Отметим, что на боксерский ринг Гловацкий последний раз выходил в январе 2023-го. Тогда он в Манчестере проиграл британцу Ричарду Риакпоре техническим нокаутом в четвертом раунде.

В сентябре 2016 года украинский боксер Александр Усик победил Гловацкого единогласным решением судей и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

На профессиональном ринге Гловацкий провел 36 поединков, одержал 32 победы (20 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Ранее сообщалось, что Усик назвал условие, при котором состоится его бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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