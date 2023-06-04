"Вырубил" с одного удара: бывший соперник Усика эффектным нокаутом дебютировал в ММА (видео)

Кшиштоф Гловацкий одержал досрочную победу в первом раунде.
Бывший чемпион мира по боксу Кшиштоф Гловацкий успешно провел свой первый поединок в смешанных единоборствах (ММА). 36-летний поляк зрелищно нокаутировал своего соотечественника Патрика Толкачевского.
Поединок состоялся 3 июня в Польше на турнире KSW 83. В первом раунде Толкачевский, для которого это также был дебют в ММА, завалил оппонента на канвас и начал кулаками наносить ему удары в партере.
Однако Гловацкий не растерялся и, лежа на спине, внезапно пробил левый боковой в голову сопернику. Это ошеломило Толкачевского.
После этого Кшиштоф перевернул оппонента на спину и стал добивать его. Рефери мгновенно вмешался и остановил поединок.
KNOCKED OUT from FULL MOUNT!— KSW (@KSW_MMA) 3 июня 2023
Former WBO cruiserweight champ Krzysztof Głowacki is dangerous from anywhere!!
XTB #KSWColosseum2 pic.twitter.com/7pZI71yaPX
Отметим, что на боксерский ринг Гловацкий последний раз выходил в январе 2023-го. Тогда он в Манчестере проиграл британцу Ричарду Риакпоре техническим нокаутом в четвертом раунде.
В сентябре 2016 года украинский боксер Александр Усик победил Гловацкого единогласным решением судей и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.
На профессиональном ринге Гловацкий провел 36 поединков, одержал 32 победы (20 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.
Ранее сообщалось, что Усик назвал условие, при котором состоится его бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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