"Вырубил" с одного удара: Джошуа брутально нокаутировал Хелениуса (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа зрелищным нокаутом победил финского боксера Роберта Хелениуса. Поединок состоялся в ночь на 13 августа на арене О2 в Лондоне.

С самого начала боя британец действовал первым номером, но не торопился форсировать события. Ближе к экватору поединка Эй Джей стал чаще попадать в оппонента.

В седьмом раунде Джошуа возле канатов поймал финна мощным ударом с правой в подбородок. Хелениус оказался на канвасе, а рефери немедленно сигнализировал о досрочном завершении боя.

Видео нокаута

Обзор боя

Отметим, что Хелениус заменил в этом поединке британца Диллиана Уайта, провалившего допинг-тест перед боем с Джошуа.

Таким образом, Джошуа выиграл второй бой после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. В начале апреля 2023 года британец успешно вернулся в ринг, одолев единогласным решением судей американца Джермейна Франклина.

Теперь в послужном списке 33-летнего Джошуа 26 побед (23 – нокаутом) и три поражения.

Хелениус выходил в ринг за неделю до боя с Джошуа, одолев нокаутом своего соотечественника Мику Миелонена. Для Роберта это был первый бой после поражения от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года – "Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал финна в первом раунде.

На счету 39-летнего Хелениуса 32 победы (21 – нокаутом) и пять поражений на профессиональном ринге.

Добавим, что в андеркарде поединка Джошуа – Хелениус еще один экс-соперник Усика британец Дерек Чисора единогласным решением судей победил американца Джеральда Вашингтона.

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