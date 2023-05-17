Выругался и попытался отвраться: российский теннисист Рублев опозорился во время матча (видео)

Андрей Рублев стал бессовестно врать, чтобы не понести ответственность за свое поведение.

Российский теннисист Андрей Рублев оскандалился во время матча с немцем Янником Ханфманном в 1/8 финала турнира ATP 1000 в Риме. Спортсмен из страны-агрессора нецензурно выругался на корте, после чего начал врать судье, чтобы избежать наказания.

При счете 2:2 в третьем сете россиянин возле сетки не попал по мячу, потому что тот задел трос. Рублев не сдержал своих эмоций и взорвался отборным матом.

"Да б***ь, н***й, с**а", н***й", – выругался Рублев на русском языке, а затем на английском добавил: "Как? Как? То линия, то трос – и так каждый раз".

Судья вынес предупреждение российскому теннисисту, после чего тот, как настоящий представитель страны-террориста, прибег к наглой лжи в надежде избежать денежного штрафа за свою выходку.

"Я сказал на русском "сколько еще раз". Это бессмысленно просто. Когда я говорю плохие слова, всегда признаюсь. Сейчас я говорил "линия", "трос". Я жизнью клянусь, что ничего не говорил. Я всегда признаю, когда говорю что-то плохое", – пытался отвраться Рублев перед арбитром.

Российский теннисист Андрей Рублев во время матча нецензурно выругался, а затем стал врать рефери и кляться жизнью во избежание наказания pic.twitter.com/oStKi3hM00 — Maxwell Sport (@Maxten80) May 17, 2023

Однако рефери отметил, что внесет предупреждение Рублева в отчет о матче. Дисциплинарная комиссия может оштрафовать россиянина после просмотра эпизода

Поединок завершился поражением россиянина со счетом 6:7, 6:4, 3:6.

Добавим, что Рублев далеко не в первый раз демонстрирует неумение контролировать эмоции на корте. Например, в прошлом году он в поединке 1/16 финала Canadian Open против представителя Великобритании Дэни Эванса нанес себе травмы ракеткой и избил банан.

Напомним, ранее сообщалось, что российский теннисист Павел Котов обматерил свою маму во время матча.

Читайте также:

Украинская теннисистка выиграла матч-триллер и пробилась в полуфинал престижного турнира в Риме

"Человек третьего сорта": российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании

Российская теннисистка вышла на матч турнира в США в футболке "Спартака": как отреагировала WTA