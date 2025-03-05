Вырвал победу: Довбик вошел в символическую сборную тура Серии А

Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик попал в символическую сборную 27-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

В домашнем для римлян матче против "Комо" 27-летний украинец вышел на замену сразу после перерыва, когда его команда минимально уступала в счете. На 76-й минуте Довбик замкнул навес с правого фланга, чем принес "волкам" победу (2:1).

За свое выступление в поединке с "Комо" украинский форвард получил высокую оценку 7,0.

Символическая сборная 27-го тура Серии А / Фото: x.com/SerieA_EN

В этом сезоне Довбик провел 23 матча в Серии А, отличившись 9 голами и 2 ассистами.

После 27-го тура "Рома" с 43 очками занимает восьмое место в таблице Серии А. Подопечные Клаудио Раньери не проиграли ни одного из 11 последних матчей в чемпионате Италии.

В следующем туре Серии А команда Довбика 9 марта на выезде сыграет против "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко. Перед этим "Рома" 6 марта проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетиком" Бильбао.

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