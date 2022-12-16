Вырвала победу над россиянкой: первая ракетка Украины пробилась в первый финал в сезоне

Калинина сыграет в финале турнира во Франции.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира WTA 125 во французском Лиможе.

Первая ракетка Украины (№47 WTA) в полуфинале обыграла россиянку Анну Блинкову, играющую под нейтральным флагом.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Калинина дважды подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейкпойнтов.

Ангелина впервые в этом году сыграет в финале. В прошлом сезоне украинка дошла до финала на турнире WTA 250 в Будапеште.

В финале Ангелина сразится против Клары Таусон (№115 WTA) или Лучии Бронцетти (№57 WTA).

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