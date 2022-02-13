Вырвали победу на последних минутах: "Челси" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

Вырвали победу на последних минутах: "Челси" впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

В решающем матче "синие" обыграли "Палмейрас".

В рамках финала Клубного чемпионата мира-2022 лондонский "Челси" обыграл "Палмейрас" – 2:1 .

В первом тайме команды создали несколько моментов, однако забить так и не удалось.

Во второй сорокапятиминутке "Челси" открыл счет после точного удара Ромелу Лукаку. Через несколько минут бразильцы сравняли благодаря точному удару Рафаэла Вейги с пенальти.

Игра перешла в дополнительное время. На 116-й минуте Сесар Аспиликет бил мощно в центре, но Луан остановил полет мяча рукой. Кай Хаверц верно пробил 11-метровый.

В конце встречи за вторую желтую карточку был изъят футболист бразильского клуба Луан Тейшейра.

В матче за третье место египетский "Аль-Ахли" ранее победил "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 4:0 .

Защитник "Челси" Тиаго Силва получил Золотой мяч клубного чемпионата мира как лучший игрок турнира. 37-летний Силва провел два матча на клубном чемпионате мира, не отметившись результативными действиями.

Серебряный мяч клубного чемпионата мира получил бывший вингер Динамо Дуду, который ныне выступает за Палмейрас. Бронзовый мяч достался еще одному представителю бразильского клуба — полузащитнику Данило.

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