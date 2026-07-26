"Вырву ему сердце": Джошуа сделал громкое заявление о супербое с Фьюри

Энтони Джошуа / © Associated Press

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) после победы над албанским боксером Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО) высказался о предстоящем бое с другим экс-чемпионом мира в хевивейте, своим соотечественником Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО).

"Я вырву ему сердце. Я самый жестокий и самый беспощадный чемпион, который когда-либо существовал. Никто не сможет меня остановить. Он не Александр. А если серьезно, у всего этого есть две стороны. Одна — это огонь. Надо иметь этот пыл, эту энергию. Но есть и другая сторона — уважение. Я уважаю все, что он сделал.

Однако я боец и я уже давно призывал организовать этот поединок. Теперь мы наконец-то здесь. Благодарю Его Превосходительство, спасибо Эдди Хирну за то, что сделали эти возможности реальностью. И надеюсь, что болельщиков ждет настоящее зрелище", — сказал Джошуа в ринге сразу после боя с Пренгой.

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Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Сам "Цыганский король" 24 июля техническим нокаутом победил поляка Мариуша Ваха в поединке, который состоялся на арене "Max Muay Thai Stadium" в городе Паттая (Таиланд).

Напомним, Фьюри оставил оскорбительное послание Джошуа после победы над экс-соперником Владимиром Кличко.

Также мы рассказывали, что олимпийский чемпион Хижняк нокаутировал француза в андеркарде поединка Джошуа — Пренга.

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