Выше легендарных братьев: Кличко-старший поделился семейным снимком (фото)

Виталий показал два поколения братьев.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился новой корреспонденцией в Instagram. На нем легендарны братья супертяжеловесы, а также сыновья "вечного" чемпиона WBC.

"Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками!", — написал Кличко-старший под фото.

На профессиональном ринге Владимир Кличко провел 69 поединков: одержал 64 победы (54 нокаутом) и пять раз проигрывал.

Виталий Кличко на профессиональном ринге провел 47 боев, одержал 45 побед (41 победа нокаутом, четыре боя выиграл по очкам) и потерпел два поражения. Первая — в результате порыва связок, другая — в результате вскрытия брови, из-за чего бои остановил врач.

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