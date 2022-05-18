Вышел на награждение с символом оккупантов: российский гимнаст получил заслуженное наказание

Международная федерация гимнастики (FIG) наказала российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию поддержки войны РФ против Украины.

В марте 20-летний российский гимнаст пришел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой "Z" на форме - символом вторжения войск РФ в Украину.

Позорный поступок Куляка не остался безнаказанным. Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала российского спортсмена на год, сообщает официальный сайт организации.

Кроме полученного "бана", Куляк также потерял бронзовую медаль Кубка мира в Катаре и денежное вознаграждение в размере 500 швейцарских франков.

Отметим, что на соревнованиях в Дохе Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. Золотую награду в этой дисциплине выиграл украинец Илья Ковтун.

Добавим, что российскому гимнасту не в первый раз позориться перед публикой. После своей отвратительной выходки в Катаре он принял участие в путинском митинге в "Лужниках", появившись на московском стадионе с чужой медалью.

Напомним, что это не единственный случай, когда российские спортсмены демонстрировали на соревнованиях нацистские символы и жесты. На чемпионате Европы по картингу среди юниоров российский гонщик Артем Северюхин во время церемонии награждения продемонстрировал нацистское приветствие, а затем поплатился за свою выходку.

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