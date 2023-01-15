Вышел на поле с флагом Украины: "Челси" под аплодисменты фанатов представил Мудрика (видео)

Украинца представили на "Стэмфорд Бридж" в перерыве матча лондонского клуба.

Лондонский "Челси" представил своим болельщикам украинского новичка клуба Михаила Мудрика.

22-летний украинский футболист вышел на поле стадиона "Стэмфорд Бридж" в перерыве матча 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), а которому "синие" встречаются с "Кристал Пэлас".

Отметим, что Мудрик вышел на поле с флагом Украины, а фанаты встретили украинца громкими аплодисментами. В ответ Михаил также поаплодировал трибунам.

Работаем мы в welcoming наш новый номер 15, Mykhailo Mudryk! pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) 15 января 2023

Трансфер Мудрика обошелся лондонцам в 100 миллионов евро с учетом бонусов. "Шахтер" гарантированно получит 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрены бонусами. Мудрик подписал с "пенсионерами" контракт до лета 2030 года.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что трансфер Мудрика стал самым дорогим в истории украинского футбола.

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