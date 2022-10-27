Вышел на поле с символом оккупантов: экс-футболист сборной Украины сыграл в пропагандистском матче в Крыму

Экс-форвард сборной Украины Александр Гайдаш сыграл в пропагандистском матче с участием бывших игроков "Таврии" и "Мариуполя", который состоялся в пгт Аграрное в оккупированном россиянами Крыму.

Перед поединком команды вышли на поле в футболках с буквами "Z" и "V", которые являются символами российского вторжения в Украину. На форме судей был еще один знак оккупантов - буква "О".

Фото из открытых источников

Добавим, что Гайдаш - не единственный предатель Украины, который присоединился к матчу-посмешищу, организованного оккупационными властями. В игре также приняли участие бывший нападающий "Николаева", "Ильичевца" и "Крымтеплицы" Евгений Таран и Андрей Пилипенко, выступавший на позиции защитника в луганской "Заре", мариупольских "Новаторе" и "Азовце" и северодонецком "Химике" .

Отметим, что Гайдаш родился в Мариуполе, а лучшие годы своей карьеры провел в составе "Таврии". Он был лучшим бомбардиром симферопольцев в чемпионате Украины - 85 голов, а также провел 2 матча за национальную сборную Украины.

После аннексии Крыма Гайдаш принял российское гражданство и стал гендиректором симферопольского клуба ТСК.

Напомним, Россия собирается включить клубы с оккупированных территорий Украины в свой чемпионат. В ответ на такие намерения Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует исключить Россию из УЕФА и ФИФА.

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