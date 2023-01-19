Вышел на поле с сине-желтым флагом и напомнил о войне в Украине: "Жирона" представила Цыганкова

"Жирона" провела официальную презентацию украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который перешел в испанский клуб из киевского "Динамо".

Во время мероприятия 25-летний игрок вышел на поле стадиона каталонцев с флагом Украины и сыграл в футбол вместе со своим любимцем – собакой Лаки.

Parece que La Canya ya tiene un buen company con quien jugar… Benvingut a Montilivi, Laki! pic.twitter.com/YBLKeOxeha — Girona FC (@GironaFC) 18 января 2023

На пресс-конференции Виктор не забыл сказать несколько слов и о войне с российскими оккупантами, которая продолжается в его стране.

"То, что происходит, – это катастрофа для нашей страны и нашего народа. Это то, чего я никогда не мог себе представить, и это очень сложная ситуация. Я надеюсь, что все это закончится как можно быстрее. Они напали на нас, сегодня снова обстреляли нас, убили наших детей. Мое подписание не имеет ничего общего с войной. Я здесь не для того, чтобы быть лидером, а для того, чтобы показать все, на что способен для достижения побед", – сказал Цыганков.

Украинский футболист подписал с "красно-белыми" контракт до лета 2027 года. Киевский клуб получит за футболиста 5 миллионов евро + 50% от дальнейшей продажи.

Дебютировать за новую команду Цыганков может уже 22 января в выездном поединке Ла Лиги с "Вильярреалом".

В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач.

"Жирона" входит в объединение "City Football Group" вместе с "Манчестер Сити", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сити" и другими клубами. Сейчас жирондинцы занимают 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 21 очко после 17 сыгранных матчей.

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