Вышел с символом оккупантов: юного российского гимнаста хотят дисквалифицировать на год

Куляк может получить серьезное наказание.

Международная федерация гимнастики (FIG) хочет дисквалифицировать россиянина Ивана Куляка на год. 20-летний гимнаст, появившийся на церемонии награждения с символом оккупантов Z на турнире в Катаре, рискует также потерять бронзовую медаль и заработанные премиальные от организаторов турнира.

Об этом сообщила тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Меня как руководителя делегации, тренера Игоря Калабушкина и самого Ивана, предложено дисквалифицировать сроком на год. Адвокаты, которые работают с нами, надеются на то, что отразят нас, но я сама сомневаюсь в таком результате. Меня и Калабушкина тоже хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого", – сказала Родионенко в комментарии ТАСС.

Стоит отметить, что Куляк также засветился на митинге на стадионе "Лужники", основным посылом которого была поддержка военных действий РФ на территории Украины, при этом на спортсмене была медаль Олимпийских Игр, хотя он даже не участвовал в них.

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