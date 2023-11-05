"Вышгородский Зидан": в матче Первой лиги футболист головой ударил арбитра в грудь (видео)

Скандальный инцидент произошел в матче 15-го тура Первой лиги Украины между клубами "Горняк-Спорт" и "Диназ".

На 64-й минуте поединка форвард вышгородского клуба Вячеслав Шевченко получил красную карточку за неспортивное поведение. Это сильно разозлило игрока. Он моментально подошел к главному арбитру Василию Файде и ударил его головой в грудь.

Рефери почти никак не отреагировал на такую выходку футболиста "Диназа". В то же время игроки обеих команд сразу попытались утихомирить Шевченко и попросили его покинуть пределы поля.

По всей видимости, теперь 38-летнего нападающего ожидает длительная дисквалификация.

Этот эпизод произошел при счете 1:0 в пользу клуба из Полтавской области. До финального свистка "Горняк-Спорт", который остался в большинстве, забил еще один мяч и в итоге победил со счетом 2:0.

Отметим, что поступок футболиста "Диназа" напомнил легендарный эпизод из финала чемпионата мира по футболу 2006 года. Тогда лидер сборной Франции Зинедин Зидан был удален за то, что ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матерацци.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года футболист "Полесья" Вадим Червак подло толкнул женщину-арбитра в спину во время матча Первой лиги с запорожским "Металлургом". После этого житомирский клуб расторг контракт с футболистом, а Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал защитника на полгода.

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